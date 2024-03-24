Baza: Родные ищут мужчину, который прикрыл их собой во время теракта в «Крокусе»

Фото: iStock/Marcos Calvo
Семья ищет отца, который прикрыл родных своим телом и получил пулю в спину во время атаки на «Крокус». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Олег Шиховцев пришел на концерт с супругой и 19-летней дочкой. Отмечается, что мужчина пошёл сдавать одежду в гардероб, пока его близкие стояли у сувенирного прилавка. В это время террористы ворвались в помещение и начали расстреливать людей.
Олег успел найти жену и дочь, после чего они побежали в зрительный зал, пытаясь спастись. Мужчина бежал последним, чтобы закрыть семью от выстрелов. В этот момент он получил ранение в спину и затерялся в толпе.
Супруга и дочка Олега смогли спастись, а сам мужчина в настоящее время числится пропавшим без вести.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Олег успел найти жену и дочь, после чего они побежали в зрительный зал, пытаясь спастись. Мужчина бежал последним, чтобы закрыть семью от выстрелов. В этот момент он получил ранение в спину и затерялся в толпе.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова