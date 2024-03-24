Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»

Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»

Daily Storm: предполагаемый террорист что-то шептал и лихорадочно ходил по залу
24 марта 2024, 18:38
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» рассказали, что один из предполагаемых террористов вел себя странно во время посещения концертного зала за несколько дней до трагедии, передает Daily Storm.
По словам собеседницы издания,преступник появился в качестве обычного зрителя на концерте. Очевидцы заметили, что его поведение было странным, так как он «сидел на диване и молился, шептал что-то, после чего стал лихорадочно ходить по залу».

Билет на концерт Алессандро Сафина злоумышленник приобрел для того, чтобы проникнуть в зал.


Напомним, сегодня, 24 марта, в Басманном суде преступникам вынесут приговор и изберут меру пресечения.

Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

МВД России: полиция прибыла через 5 минут после сообщений о стрельбе в «Крокусе»

Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»

Baza: Родные ищут мужчину, который прикрыл их собой во время теракта в «Крокусе»
#полиция
#мвд
#кадры
#крокус сити холл
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области после атаки БПЛА горит сельхозпредприятие
25 марта 2024, 03:27

Фото: iStock/Bilanol

Сельскохозяйственное предприятие в Гkушковском районе Курской области загорелось в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника-камикадзе загорелся спиртовоз, затем пламя перекинулось на зерновой склад. По словам главы региона, загорелись минеральные удобрения и зерно. Огонь уничтожил зерновой склад и сельскохозяйственную технику.

Губернатор поблагодарил пожарных и добровольцев и пообещал, что фермерам будет оказана всяческая помощь.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Читайте также:

Гражданка Армении погибла в ходе теракта в «Крокус Сити Холле»

«Смерть НАТО»: В Белграде организовали массовый митинг против Альянса

В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
#курская область
#пожар
#удар
#бпла
#тревога
#губернатор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гражданка Армении погибла в ходе теракта в «Крокус Сити Холле»
МИД Армении: Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 02:45

AnnMaySnz

В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибла гражданка Армении, сообщил МИД Армении в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, погибшая – Лилит Исраелян, передает ТАСС. Женщина находилась в списке погибших, опубликованном МЧС позавчера.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

Читайте также:

Суд арестовал четвертого фигуранта по делу о теракте в Красногорске

Суд арестовал третьего обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»

Второй обвиняемый по делу теракта в «Крокусе» полностью признал вину
#теракт
#мид
#армения
#погибший
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы
Париж ввел наивысший уровень террористической угрозы после теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 00:33

Фото: iStock/Ole Schwander

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь после заседания Совета национальной обороны заявил на своей странице в социальной сети X, что власти страны повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.
Заседание проходило в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Мы решили повысить уровень [плана борьбы с терроризмом] Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения"», – отметил Атталь.

Ранее в Турции заявили о причастности США и Джозефа Байдена лично к теракту в Красногорске.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

Читайте также:

В Турции заявили о причастности США и Байдена к теракту в «Крокусе»

В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»

МВД Германии объявило о «большой угрозе» в стране после теракта в «Крокусе»
#теракт
#опасность
#франция
#париж
#крокус сити холл
#красногорск
#сша
#джозеф байден
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
25 марта 2024, 00:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.
Старовойт отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению атаки.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим опасности атак БПЛА. Губернатор Александр Гусев заявил, что система ПВО региона приведена в готовность.

До этого глава Воронежской области сообщил, что системы РЭБ перехватили в небе над Воронежем украинский БПЛА самолетного типа.

Читайте также:

Гусев: Системы РЭБ перехватили над Воронежем украинский БПЛА самолётного типа

Силы ПВО уничтожили реактивный украинский БПЛА над Крымом

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
#воронеж
#воронежская область
#пво
#курская область
#бпла
#беспилотник
#тревога
#атака
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения в терроризме
РИА Новости: Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное заключение
24 марта 2024, 23:11

Фото: iStock/Zolnierek

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения в терроризме, подсудимым грозит пожизненное заключение, сообщает РИА Новости в суде.
По данным пресс-службы Басманного суда, подсудимые Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются в обвиняются в совершении террористического акта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы.

Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об их аресте.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

Читайте также:

Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

Тимати и Чеботина приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

«Мы вас поломаем»: видео террористов из «Крокуса» перевели на русский язык
#суд
#приговор
#теракт
#терроризм
#террористы
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы вас поломаем»: видео террористов из «Крокуса» перевели на русский язык
Экс-глава Союза таджикистанцев: террористы грозились сломать людей в «Крокусе»
24 марта 2024, 20:36

Фото: iStock/zabelin

Террористы на видеозаписи «от первого лица», которая была сделана в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.
Он подчеркнул, что на видео слышны слова на таджикском языке. Однако делать выводов о принадлежности террористов к определённому государству по языку не следует. На таджикском, по его словам, разговаривают также в Афганистане и Узбекистане, где проживает большее число людей этой национальности, нежели в Таджикистане.

Давлатов перевёл на русский язык фразы, которые говорили террористы на записи. «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас», – говорили нападавшие. Такие они произнесли фразу на арабском языке – «Аллах Акбар».

Читайте также:

Расшифрован разговор террористов на видео из «Крокуса»

Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»

«Подонки и негодяи»: Валерия и Пригожин почтили память жертв теракта в «Крокусе»
#террористы
#видео
#крокус сити холл
#стрельба
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске
«112»: детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске
24 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/conejota

Детям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы выбраться из экскурсионного автобуса после аварии в Пятигорске. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что экскурсионный автобус, перевозивший школьников, столкнулся с пожарной машиной на пересечении улиц Калинина и Пастухова в Пятигорске.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек, из которых 43 – дети. Им пришлось самостоятельно покидать автобус.

В результате аварии пострадали четыре человека – трое взрослых из автобуса и один пожарный.

Уточняется, что пожарная машина следовала по вызову к месту пожара на улице Восстания. Туда были направлены другая пожарная машина и экстренные службы.

Читайте также:

11 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом, следовавшим из Подмосковья в Северной Осетии

Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в Омской области

Три человека погибли и пять пострадали после массового ДТП в Саратовской области
#дтп
#автобус
#дети
#пожарные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гражданка Белоруссии погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»
Гражданка Белоруссии 1978 года рождения числится в списках погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/Imagesines

Гражданка Белоруссии числится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.
В своём Telegram-канале диппредставительство написало, что в списках погибших была обнаружена гражданка Белоруссии 1978 года рождения.

Посольство выразило соболезнования её родным и близким.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

Читайте также:

Тело учителя московской школы обнаружили под завалами «Крокуса»

Помощница директора группы «Пикник» Кушнер погибла при теракте в «Крокусе»

«Мисс Тверь-2001» Новосёлова погибла при теракте в «Крокусе»
#белоруссия
#россия
#погибший
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура проверила деятельность охраны «Крокуса»
Генпрокуратура не нашла нарушений в деятельности ЧОП, охранявшего «Крокус»
24 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, которые охраняли «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Об этом сообщил Telegram-каналу Baza источник.
Отмечается, что в ходе проверки никаких нарушений найдено не было. По данным источника, в законе отсутствуют требования, согласно которым на массовых мероприятиях должна присутствовать вооруженная охрана. Таким образом, охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления информации о стрельбе.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

МВД России: полиция прибыла через 5 минут после сообщений о стрельбе в «Крокусе»

Расшифрован разговор террористов на видео из «Крокуса»

Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»
#крокус сити холл
#теракт
#прокуратура
#охрана
#мвд
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф