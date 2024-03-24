Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»

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Очевидцы теракта в «Крокус Сити Холле» рассказали, что один из предполагаемых террористов вел себя странно во время посещения концертного зала за несколько дней до трагедии, передает Daily Storm.
По словам собеседницы издания,преступник появился в качестве обычного зрителя на концерте. Очевидцы заметили, что его поведение было странным, так как он «сидел на диване и молился, шептал что-то, после чего стал лихорадочно ходить по залу».
Билет на концерт Алессандро Сафина злоумышленник приобрел для того, чтобы проникнуть в зал.
Напомним, сегодня, 24 марта, в Басманном суде преступникам вынесут приговор и изберут меру пресечения.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Билет на концерт Алессандро Сафина злоумышленник приобрел для того, чтобы проникнуть в зал.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова