Путин напомнил о временах нашествия Наполеона на Россию

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В мире ещё есть люди, желающие вернуться во времена нашествия Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Слова российского лидера передаёт РИА Новости.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к согражданам, объявил, что Россия является угрозой для Европы, и назвал безумием идею наблюдать такую «опасность» со стороны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил французского лидера с Наполеоном Бонапартом, заметив при этом, что его слова о гипотетической «российской угрозе» напоминают идеи как французского императора, так и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал Путин.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к согражданам, объявил, что Россия является угрозой для Европы, и назвал безумием идею наблюдать такую «опасность» со стороны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил французского лидера с Наполеоном Бонапартом, заметив при этом, что его слова о гипотетической «российской угрозе» напоминают идеи как французского императора, так и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
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Александр Бойцов