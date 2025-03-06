Путин: России необходим такой вариант мира, который обеспечит ей спокойствие

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин высказался о том, какой вариант мирного соглашения по Украине устроит Россию. По его словам, мир должен быть заключён таким образом, чтобы договор обеспечивал полное спокойствие и безопасность страны и её граждан.
Об этом глава государства заявил 6 марта во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По его словам, российская сторона должна выбрать такой вариант мира на Украине, который бы полностью устраивал Россию и обеспечивал в длительной перспективе спокойное и устойчивое развитие страны.
Мирное урегулирование должно обеспечить России стабильное развитие в безопасных условиях, и Москва добьётся заключения именно такого соглашения, подчеркнул Владимир Путин.
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«Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим», — отметил российский лидер.
Мирное урегулирование должно обеспечить России стабильное развитие в безопасных условиях, и Москва добьётся заключения именно такого соглашения, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов