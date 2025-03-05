Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы начать переговоры по украинскому вопросу. Об этом Лукашенко рассказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Он сказал: мы за это. Мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить Украину. Если это касается Украины, то мы говорим с украинцами», — пояснил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.
Ранее «Радио 1» писало о провальной попытке Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Рекомендации по возобновлению диалога между Украиной и Штатами давал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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Иван Мусатов