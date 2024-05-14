Захарова указала на ложь премьера Великобритании

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа является отчаянной.
Напомним, ранее Сунак, во время своего выступления в аналитическом центре Policy Exchange, заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо. Он также рассказал о «безрассудстве Путина», которое якобы приблизило мир к ядерной эскалации.
Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов. Она также выразила мнение, что заявления Сунака могут быть простой глупостью.
Затрагивая тему «опасной ядерной эскалации», официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС. Захарова заключила, что РФ не прекращала поставки газа, что является неопровержимым фактом.
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Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов. Она также выразила мнение, что заявления Сунака могут быть простой глупостью.
Затрагивая тему «опасной ядерной эскалации», официальный представитель МИД РФ напомнила, что именно киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС. Захарова заключила, что РФ не прекращала поставки газа, что является неопровержимым фактом.
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Екатерина Коршунова