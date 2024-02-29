Путин назвал бредом утверждения, что Россия готовится напасть на Европу

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Заявления Запада о том, что Россия намерена начать войну с Европой – бред. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Мы же с вами понимаем, несут бред просто какой-то», - подчеркнул президент.Он также добавил, что Россия готова к диалогу с США. Кроме того, Москва готова к переговорам со всеми странами по вопросам создания нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии. Президент подчеркнул, что Россия будет строить новую глобальную инфраструктуру в сфере финансов, которая не будет зависеть от политики.
По его мнению, весомый вклад в борьбу с попытками западных стран изолировать Россию, вносит деятельность движения русофилов, которые помогают разоблачать пропагандистские мифы и распространять объективную информацию о России за рубежом.
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