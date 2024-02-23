Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин тонко и мастерски поддел госсекретаря США после его слов о том, что его прадед «бежал из России в 1904 году после еврейских погромов». Российский лидер подчеркнул, что Блинкен поддержал тезис об искусственности происхождения Украины как государства.
Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE. В недавнем интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал Блинкена «нашим человеком». Обозреватель издания обратил внимание на послание главы российского государства, которого англосаксы часто упрекают за то, что он называет Украину искусственно созданным государством. Причём сами американцы могли эту иронию и не понять, пишет автор статьи.
Президент России согласился с утверждением Блинкена о том, что его прадед сбежал из Российской империи. Всё это есть в наших архивах, сказал он.
Автор публикации подчёркивает, что этим своеобразным уроком истории российский лидер дал понять американцам, что они косвенно подтверждают правоту его слов, которые он сказал журналисту Такеру Карлсону во время знаменитого интервью. Ленин создавал СССР в 1922 году и в качестве одной из республик включил в Союз Малую Россию. В этом и заключается правда, а Блинкен только это подтвердил, заключил Владимир Путин.
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Президент России согласился с утверждением Блинкена о том, что его прадед сбежал из Российской империи. Всё это есть в наших архивах, сказал он.
«Родился он, по-моему, в Полтавской губернии, а жил и потом уехал из Киева. Если верить господину Блинкену, никакой Украины в 1904-м году не было. Определённо, он — наш человек», — с улыбкой отметил Путин.
Автор публикации подчёркивает, что этим своеобразным уроком истории российский лидер дал понять американцам, что они косвенно подтверждают правоту его слов, которые он сказал журналисту Такеру Карлсону во время знаменитого интервью. Ленин создавал СССР в 1922 году и в качестве одной из республик включил в Союз Малую Россию. В этом и заключается правда, а Блинкен только это подтвердил, заключил Владимир Путин.
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Александр Бойцов