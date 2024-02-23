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Путин дал американцам урок истории на примере их госсекретаря Блинкена

23 февраля 2024, 12:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин тонко и мастерски поддел госсекретаря США после его слов о том, что его прадед «бежал из России в 1904 году после еврейских погромов». Российский лидер подчеркнул, что Блинкен поддержал тезис об искусственности происхождения Украины как государства.
Об этом пишет турецкая газета dikGAZETE. В недавнем интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал Блинкена «нашим человеком». Обозреватель издания обратил внимание на послание главы российского государства, которого англосаксы часто упрекают за то, что он называет Украину искусственно созданным государством. Причём сами американцы могли эту иронию и не понять, пишет автор статьи.

Президент России согласился с утверждением Блинкена о том, что его прадед сбежал из Российской империи. Всё это есть в наших архивах, сказал он.


«Родился он, по-моему, в Полтавской губернии, а жил и потом уехал из Киева. Если верить господину Блинкену, никакой Украины в 1904-м году не было. Определённо, он — наш человек», — с улыбкой отметил Путин.

Автор публикации подчёркивает, что этим своеобразным уроком истории российский лидер дал понять американцам, что они косвенно подтверждают правоту его слов, которые он сказал журналисту Такеру Карлсону во время знаменитого интервью. Ленин создавал СССР в 1922 году и в качестве одной из республик включил в Союз Малую Россию. В этом и заключается правда, а Блинкен только это подтвердил, заключил Владимир Путин.

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Нетаньяху впервые представил министрам план послевоенного развития Газы
23 февраля 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Stadtratte

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые представил своему военно-политическому кабинету план послевоенного обустройства в секторе Газа. Документ был предложен всем министрам для ознакомления в качестве основы для последующих дискуссий.
Об этом в своём телеграм-канале написал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман. Некоторые местные порталы и СМИ уже назвали этот документ «планом на послезавтра». Обозреватели отмечают, что Нетаньяху не говорит однозначного «нет» палестинскому государству. Будущее ближневосточного мира «после ХАМАС», по всей видимости, пока не определено.

Понятно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит военные действия до достижения всех своих целей, которые состоят в уничтожении военного потенциала и властной инфраструктуры ХАМАСа и «Исламского джихада», возвращении всех похищенных и предотвращении угрозы, исходящей из Сектора Газа, причём должна быть гарантия безопасности в долгосрочной перспективе.

Нетаньяху настаивает на демилитаризации и «дерадикализации» анклава, но о политическом будущем сектора Газа речи в документе не идёт. Отмечается, что будет установлен некий «южный заслон» у границы с Египтом, а ЦАХАЛ сохранит «полную свободу действий» в зоне безопасности. Степень этой самой безопасности не уточняется, как и то, с чьей стороны может исходить угроза.

В заключение премьер-министр Израиля однозначно отвергает «попытки международного диктата» и признания независимости Палестины кем-либо в одностороннем порядке. Как и всякий политический документ, план Нетаньяху вызвал столько же новых вопросов, сколько дал ответов на поставленные ранее.

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Российская миссия в ООН ждет «проукраинский шабаш» в пятницу
Постпредство РФ: Запад готовит в ООН проукраинский шабаш в пятницу
23 февраля 2024, 12:28

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Западные страны планируют в ООН в пятницу устроить «проукраинский шабаш», отметил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В тексте обращения написано, что этом случае в Нью-Йорке соберутся все министры европейских государств, при этом у России настрой боевой. Уточняется, что сбор европейских политиков связан со второй годовщиной начала спецоперации.

«В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не увидишь на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», - отметил Полянский.
По его мнению, особого внимания заслуживают два события. В частности, в 10.00 (18.00 мск) начало дебатов в Генассамблее ООН, где Российская Федерация выступает второй после главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

А в 15.00 (23.00 мск) запланировано заседание СБ ООН с участием генсека ООН Антониу Гутерреша по Украине. Полянский подчеркнул, что Россия будет выступать одной из последних среди членов СБ.

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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке Арменией членства в организации.

Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну.

Зеленский отказался заключать новые минские соглашения.


#россия
#мид
#заседание
#оон
#полянский
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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке Арменией членства в организации
Секретариат ОДКБ не получал заявления Еревана о заморозке членства в организации
23 февраля 2024, 10:28

Фото: сайт Кремля

Организация договора о коллективной безопасности не получала никаких заявлений от Еревана относительно приостановки членства в ОДКБ. Об этом официально уведомил её секретариат.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия в ОДКБ из-за того, что обязательства организации в отношении его страны не были выполнены, напоминает РИА Новости. В секретариате предположили, что глава армянского правительства имел ввиду приостановку участия Еревана в некоторых мероприятиях ОДКБ. Официальных уведомлений о прекращении членства сотрудники, ведающие документооборотом, не подтвердили.

Напомним, Ереван неоднократно обвиняла ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил недавно, что у Армении «нет никаких ожиданий» от организации. В ноябре армянский премьер Пашинян отказался от участия саммита глав государств ОДКБ в Минске.

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#заявление
#мероприятия
#безопасность
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Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании
23 февраля 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство КНР в Лондоне предупредило британские власти, что страна готова защищать интересы и права своих компаний. Это заявление сотрудники внешнеполитического ведомства Поднебесной сделали после того, как Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения в отношении трёх китайских фирм.
В декларации дипломатического представительства действия Англии названы односторонними и не отвечающими нормам международного права, сообщает официальный сайт МИД КНР.

«Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят наш решительный отпор», — прямо и конкретно указывается в заявлении.

Китайские дипломаты также подчеркнули также неизменно «объективную и независимую» позицию, которую Пекин занимает по вопросу украинского конфликта.

Напомним, санкциям Великобритании подверглись три фирмы из КНР: Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их в Уайт-Холле и на Даунинг-стрит подозревают в экспорте в Россию высокотехнологичных компонентов, которые затем используются для нужд СВО.

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#сво
#китай
#великобритания
#санкции
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Захарова оценила решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов
Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам
23 февраля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / diegograndi

Россия будет требовать от Литвы и стран Евросоюза выполнения политических, правовых обязательств по бесперебойным поездкам в Калининград, как пассажирским, так и грузовым.
Об этом передала агентству РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, антироссийские действия Литвы были и раньше, при этом их политические деятели не задумываются об интересах своих собственных жителей. Такой комментарий она выразила на фоне решения Вильнюса закрыть с 1 марта пограничные пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также ограничить посадку и высадку людей на ж/д станциях Кена и Кибартай.

Уточним, что поезда РЖД уже несколько лет ходят в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

Как отметила представитель МИД Захарова, это решение никак не повлияет на россиян, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, так как в таком случае посадка/высадка будет проходить только в конечных пунктах прибытия.

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Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну.

Зеленский отказался заключать новые минские соглашения.

Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине.
#ржд
#россия
#конфликт
#мария захарова
#калининград
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Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну
Трамп заявил, что он способен урегулирует ситуацию на Украине и предотвратит третью мировую
23 февраля 2024, 09:11

Фото: istockphoto / HunterBliss

Экс-президент Америки Дональд Трамп выразил мнение, что в он состоянии разрешить конфликт на территории Украины за короткие сроки в случае победы на выборах.
По его словам, как только он займет пост президента США, ему будет под силу урегулировать конфликтные отношения между Россией и Украиной. Такое мнение экс-лидер высказал на христианской конференции в штате Теннесси.

Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

Как заявил бывший президент Америки, только он сможет не допустить начало третьей мировой войны. По его мнению, есть вероятность ее начала.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News усомнился, что Трампу в случае победы на выборах получится урегулировать конфликт вокруг Украины.

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#сша
#конфликт
#президент
#спецоперация
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В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине
Белый дом: слова Байдена о Путине вызваны беспокойством за нацбезопасность
23 февраля 2024, 05:47

Фото: сайт Белого дома

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине вызвали тревогу в отношении национальной безопасности, по словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джона Кирби, как сообщает РИА Новости.
«Мы серьезно обеспокоены национальной безопасностью в контексте отношений с Россией... Президент сосредоточен на этом, когда говорит о потенциальных угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и его страны», — подчеркнул Кирби.
Ранее, 22 февраля, посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с высказываниями Байдена в адрес Путина.

«Мы отправили решительную ноту протеста в связи с оскорбительным характером и неприемлемостью подобных высказываний со стороны американского руководства в адрес президента России», — заявил посол Анатолий Антонов.
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Зеленский отказался заключать новые минские соглашения
Зеленский: Киев не желает повторять минские соглашения
23 февраля 2024, 05:44

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет подписывать новое соглашение, аналогичное Минскому.
По его словам, речь идет не только о территориальном вопросе, но и о безопасности Украины. «Мы не верим в новые замороженные конфликты», – подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент отказася от плана Дональда Трампа по урегулированиу конфликта на Украине.

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#украина
#владимир зеленский
#соглашение
#переговоры
#сво
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Зеленский заявил, что Трамп не способен урегулировать конфликт на Украине
Зеленский отказался от плана Трампа по решению украинской проблемы
23 февраля 2024, 05:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией в течение 24 часов нереален. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский предупредил американских политиков, что он не сможет «решить эту трагедию» с ним. Он также повторил свой призыв к президенту Трампу приехать на Украину, чтобы поговорить о конфликте.

«Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», – подчеркнул глава государства.

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#украина
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