Владимир Путин прокомментировал хамское заявление Байдена в свой адрес

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Российский лидер Владимир Путин назвал хамское заявление главы США Джозефа Байдена в свой адрес «адекватной реакцией».
«Он же не мог сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — прокомментировал ситуацию глава РФ.
Напомним, ранее Байден назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном» и заявил, что, якобы, из-за таких, как он над миром нависает угроза применения ядерного оружия.
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