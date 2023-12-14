Путин назвал Одессу русским городом

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Одесса – русский город. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства отметил, что об этом не все знают, так как была придумана «историческая чушь».
По этой же причине на юго-востоке Украины процветают российские традиции.
Владимир Путин также сравнил вооруженный конфликт на Украине с гражданской войной между братьями.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
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По этой же причине на юго-востоке Украины процветают российские традиции.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
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Анастасия Крестьянова