Путин пообещал рост зарплат россиян по итогам года

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Реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Реальная зарплата вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%», - уточнил Путин.
Напомним, экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике.
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Татьяна Лаврова