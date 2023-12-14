Путин обозначил главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов – это безопасность пассажиров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Пресс-служба администрации Краснодарского края ранее сообщала РИА Новости, что краснодарский аэропорт может вновь открыться после проведения тестового рейса 15 декабря.
Путин подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным критерием и при открытии аэропорта Краснодара, несмотря на то, что она находится вдали от зоны ведения боевых действий.
Также президент отметил, что министерство обороны РФ занимается анализом ситуации, чтобы принять окончательное решение об открытии аэропортов.
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Путин подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным критерием и при открытии аэропорта Краснодара, несмотря на то, что она находится вдали от зоны ведения боевых действий.
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Анастасия Чинкова