Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых регионов

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Свыше триллиона рублей предусмотрено в бюджете России на развитие новых регионов и их включение в общую экономику страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Также глава государства подчеркнул, что помощь оказывают регионы-побратимы, которые выделили уже порядка 150 миллиардов рублей и собираются вложить ещё около 100 миллиардов.
Путин отметил, что налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов составили 170 миллиардов рублей.
По словам президента, в развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ежегодно будет вкладываться триллион рублей. Это необходимо для развития и восстановления регионов, которым украинские власти уделяли достаточно мало внимания.
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Путин отметил, что налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов составили 170 миллиардов рублей.
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Анастасия Чинкова