Путин: Необходимо оперативно установить статус многодетной семьи, указав льготы

Фото: сайт Кремля
О необходимости оперативно установить статус многодетной семьи заявил российский лидер Владимир Путин, во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам главы Российской Федерации, необходимо чётко проработать меры по защите материнства и детства, что требуется для возрождения традиций многодетной семьи.
Президент поручил оперативно установить статус многодетной семьи и указать все полагающиеся льготы.
Напомним, ранее депутат ГД Светлана Бессараб сообщила, к 2026 гоуд материнский капитал уже на первого ребёнка может превысить один миллион рублей. При этом, уже с 1 февраля 2024 года размер выплаты достигнет 631 тысячи рублей на первого ребенка и чуть более 834 тысяч на второго.
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Евгения Парфентьева