Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

В Госдуме предложили сократить минимальную продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин. Сейчас стаж должен составлять не менее 42 лет для мужчин и 37 лет – для женщин.