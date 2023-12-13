Госдума ввела выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

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Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка
Материнский капитал смогут получить только те граждане, которые имеют российское гражданство. Соответствующий закон приняла Госдума РФ. Изменения вступят в силу с первого января 2024 года. В тексте документа отмечается, что изменения не затронут жителей новых регионов России.
Кроме того, ребенок также должен иметь гражданство по рождению. Также Госдума приняла закон, который предусматривает продление на 2024 год право участников спецоперации обращаться за кредитными каникулами.
В настоящее время военнослужащие и добровольцы, которые участвуют в СВО, могут обращаться в банки и иные кредитные организации с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Такое право продлено на будущий год.
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Кроме того, ребенок также должен иметь гражданство по рождению. Также Госдума приняла закон, который предусматривает продление на 2024 год право участников спецоперации обращаться за кредитными каникулами.
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Анастасия Крестьянова