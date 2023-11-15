Путин рассказал о честных выборах в России и вмешательстве в них

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил на церемонии, посвященной 30-летию Центральной избирательной компании.
Российский лидер обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.
Глава государства также выразил уверенность в том, что члены комиссий будут работать с населением.
В ходе торжественного мероприятия, Владимир Путин вручил главе ЦИКа орден за заслуги перед Отечеством II степени и отметил вклад Эллы Памфиловой в избирательные процессы.
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Анастасия Крестьянова