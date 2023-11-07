Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической независимости

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства страны Андреем Белоусовым. Вице-премьер на встрече рассказал главе государства о ходе работы над законопроектом о технологической политике.
Он сообщил, что в мае текущего года правительством была принята концепция технологического развития и практически параллельно была начата работа над законопроектом о технологической политике, который закрепит основные идеи этого документа, передает «РЕН ТВ». По словам Белоусова, данный законопроект уникален, так как ничего подобного в России ранее не было.
Он также добавил, что законопроект объемный, но счел возможным остановиться на крупнейших проектах, на которые будет направлено свыше десяти миллиардов рублей инвестиций. Они направлены на создание конкретной продуктовой линейки в области станкостроения, микроэлектроники, дизелестроения, отдельных видов химии, медоборудования, а также фармацевтики и многом другом.
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«По сути своей, это закон о реализации технологического суверенитета страны», — сказал первый вице-премьер.
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Александр Бойцов