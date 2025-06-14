Путин обсудил с Трампом военную операцию Израиля
Ушаков: Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередной телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сообщило агентство ТАСС.
«Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», — уточнил Ушаков.
Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против иранского государства. Дональд Трамп же назвал ситуацию вокруг Израиля и Ирана «весьма тревожной». При этом российский лидер заявил о готовности осуществлять посредничество между Тегераном и Тель-Авивом. Еще Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп не исключают возвращения к переговорам по иранской ядерной проблеме.
Лидеры России и США также выразили удовлетворение «положительными личными отношениями», добавил Ушаков.
Напомним, это пятый телефонный разговор Путина и Трампа с момента вступления американского лидера в должность.