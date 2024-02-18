Путин: Происходящее на Украине — вопрос жизни и смерти для России

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Для стран Запада происходящее на Украине — это всего лишь вопрос тактического преимущества, то для России — это вопрос жизни и смерти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин подчеркнул, что ситуация на Украине для России — это судьба, вопрос дальнейшего существования страны, вопрос жизни и смерти, и он хотел дать понять людям на Западе, насколько он важен для граждан РФ.
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