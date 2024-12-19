Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев

В ходе прямой линии в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» житель Санкт-Петербурга спросил главу государства, почему он не отвечает на оскорбления, которые нередко раздаются в его адрес со стороны иностранных лидеров. Путин ответил, что те позволяют себе хамство исключительно от бессилия.