Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В ходе прямой линии в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» житель Санкт-Петербурга спросил главу государства, почему он не отвечает на оскорбления, которые нередко раздаются в его адрес со стороны иностранных лидеров. Путин ответил, что те позволяют себе хамство исключительно от бессилия.
«Я уже вспоминал когда-то детскую поговорку: кто как обзывается, тот сам так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия», — сказал российский лидер.
Кроме того, такое поведение зависит не только от знания и соблюдения определённых дипломатических норм, но и наличия (а в данном случае — отсутствия) некой внутренней культуры, добавил глава государства.
У российской стороны нет никакой необходимости демонстрировать своё бессилие — его просто нет. Есть и всегда было умение чётко и внятно излагать свою позицию и наличие достаточного количества аргументов для её подтверждения, подчеркнул Владимир Путин.
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Кроме того, такое поведение зависит не только от знания и соблюдения определённых дипломатических норм, но и наличия (а в данном случае — отсутствия) некой внутренней культуры, добавил глава государства.
У российской стороны нет никакой необходимости демонстрировать своё бессилие — его просто нет. Есть и всегда было умение чётко и внятно излагать свою позицию и наличие достаточного количества аргументов для её подтверждения, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов