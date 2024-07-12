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Байден в очередной раз оскорбил Путина на пресс-конференции после саммита НАТО

12 июля 2024, 07:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден в очередной раз попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО он назвал российского лидера «кровожадным безумцем».
Речь Байдена на пресс-конференции опубликована на сайте Белого дома.

«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — заявил американский президент.



Говоря о Путине, престарелый президент США уже давно не стесняется в выражениях. Он уже провоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера «убийцей». В ответ на это Путин пожелал американскому президенту здоровья и отметил, что оценивать подобным образом других людей — всё равно что смотреть на себя в зеркало. После начала спецоперации Байден публично называл Путина «диктатором», «мясником», «военным преступником» и заявлял, что тот «не должен находиться у власти».

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Орбан встретился с Трампом после саммита НАТО
12 июля 2024, 08:11

Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.
«Мы обсуждали способы установления мира. Хорошая новость: он собирается решить эту проблему!» — написал Орбан на своей странице в соцсети X.

По словам пресс-секретаря венгерского премьера, чьи слова передает Reuters, встреча с Трампом стала следующей остановкой в его миротворческой миссии.

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что между Орбаном и Трампом установились тесные взаимоотношения, а данная встреча может указывать на то, что премьер Венгрии стал посредником между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.

Напомним, Орбан 5 июля прилетал в Москву, чтобы встретиться с Путиным.

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МО Японии: Токио больше не считает, что РФ потеряла военную мощь на Украине
12 июля 2024, 08:09

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Токио больше не считает, что Россия утратила военную мощь и стратегический потенциал на Украине. Это следует из Белой книги обороны — ежегодного доклада министерства обороны Японии.
Согласно данным этого доклада, анализ которого провели эксперты РИА Новости, его тональность заметно изменилась по сравнению с прошлым годом. Если год назад в разделе «о нападении России и обороне Украины» утверждалось, что РФ во многом потеряла свою военную силу, а в дальнейшем в связи с этим будет снижаться и сила государства, то теперь речь идёт совсем о другом.

Японские военные эксперты пишут, что «Украина продолжает упорно сражаться», а её союзники продолжают поддерживать её и вводят антироссийские санкции. Ситуация такова, что «нужно заставить Россию заплатить высокую цену». Ни о каком снижении военного потенциала РФ, как видно, речи уже не идёт.

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Путин назвал индексацию пенсий работающим россиянам справедливым решением
12 июля 2024, 07:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Петербурга Александром Бегловым заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам уже давно назрело и является справедливым.
В конце своей рабочей поездки в Санкт-Петербург Путин встретился с главой города, который в первую очередь поблагодарил его за решение проиндексировать пенсии пенсионерам, которые работают.

«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в Петербурге он ещё раз вернулся к данному вопросу, по которому было принято окончательное положительное решение.

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#петербург
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В Японии признали способность России к длительному ведению боевых действий
Минобороны Японии: Россия может долго вести боевые действия, несмотря на санкции
12 июля 2024, 06:57

Фото: IStock/Aleksandr Golubev

Россия способна вести боевые действия в течение длительного времени, несмотря на ряд санкций, сообщается в ежегодном докладе министерства обороны Японии – Белой книге по обороне, передает РИА Новости.
По мнению японских экспертов, несмотря на ограничительные меры, Россия способна производить достаточное количество боеприпасов и оружия на техническом уровне СССР.

«Россия на протяжении длительного времени сможет продолжать боевые действия», – признали они.

Японцы также считают, что в 2023 году Россия смогла увеличить свои военные производственные мощности в четыре раза.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщило, что западные санкции не повлияли на производство российского оружия, объемы выпуска которого даже увеличились.

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#япония
#россия
#украина
#оружие
#ссср
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Россиян арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже
12 июля 2024, 06:50

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Семейная пара с двойным гражданством России и Австралии была арестована в Брисбене по обвинению в шпионаже, сообщил комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу, пишет AbcNews.
40-летняя женщина и ее 62-летний муж были арестованы 11 июля. Полиция утверждает, что женщина работала техником по информационным системам в австралийских вооруженных силах и имела доступ к секретной информации.

Было установлено, что женщина совершила незадекларированную поездку в Россию. Она поручила своему мужу войти в ее официальный рабочий аккаунт из их дома в Брисбене. Муж получил доступ к важным документам и отправил их жене. Власти полагают, что муж и жена намеревались предоставить эту информацию российским властям.

Ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали молодоженов. Жениха и невесту заподозрили в шпионаже.

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#сбу
#украина
#семья
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В НАТО раскритиковали Китай за попытки приблизиться к границам блока
Столтенберг: Китай приближается к границам НАТО
12 июля 2024, 06:43

Фото: сайт НАТО

Китай приближается к границам НАТО, о чем свидетельствуют совместные учения с Белоруссией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, в Арктике и в других местах», – заявил он.

По словам генерального секретаря, учения демонстрируют сотрудничество между авторитарными режимами.

8 июля Минск и Пекин начали совместные антитеррористические учения «Атакующий сокол» на полигоне Брестский полигоне. Сообщалось, что в ходе учений будут отрабатываться методы ночного десантирования, ведение боевых действий в густонаселенных районах и преодоление водных преград.

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#белоруссия
#китай
#йенс столтенберг
#учения
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В США рассказали о подготовке к торговой войне
The Economist: Европа готовится к торговой войне с Китаем
12 июля 2024, 06:10

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем, сообщает The Economist. По мнению издания, ЕС может прибегнуть к этой мере из-за таможенных пошлин, введенных на электромобили.
Среди потенциальных мер торгового противостояния ЕС планирует применить карательные механизмы международных государственных закупок. В частности, ЕС может ограничить участие китайских компаний в государственных тендерах в Европе.

Ранее Еврокомиссия повысила импортные тарифы на электромобили из Китая до 37,6 процента. Министерство иностранных дел Китая заявило, что это решение вынуждает его защищать свои права. Между тем, Еврокомиссия отметила, что переговоры с Пекином по электромобилям значительно активизировались в последние месяцы, что позволяет надеяться на урегулирование спора путем переговоров.

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#ес
#китай
#сша
#торговля
#еврокомиссия
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В Японии заявили об изменении позиции по отношению к украинскому конфликту
12 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/Derek Brumby

Токио больше не считает, что «Россия потеряла свою военную мощь» на Украине, передает РИА Новости на основе анализа ежегодного доклада по обороне Японии – Белой книги обороны.
В 2023 году в последнем абзаце главы «о нападении РФ и обороне Украины» утверждалось, что Россия «потеряла свою военную силу».

В 2024 году тональность текста заметно меняется.

«Нужно заставить Россию заплатить высокую цену», – сообщается в документе.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит усилия по разрешению территориальных споров и подписанию мирного договора, несмотря на то, что сложные отношения между Японией и Россией из-за украинского конфликта, на фоне которого осложняется вопрос о статусе Курильских островов.

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#япония
#россия
#украина
#конфликт
#документы
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В Германии подняли вопрос о мирном договоре между РФ и Украиной
12 июля 2024, 05:50

Фото: сайт Бундестага

Член бундестага Йенс Шпан поднял вопрос о возможности заключения мирного договора между Россией и Украиной на саммите НАТО 24 марта 2022 года. Об этом говорится в парламентском запросе депутата к правительству, передает «Лента.ру».
«Какую позицию заняли федеральное правительство и федеральный канцлер Олаф Шольц, когда на встрече лидеров НАТО 24 марта 2022 года возник вопрос о возможном одобрении проекта мирного договора?» – задал вопрос Шпан.

Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Баумана ответила, что федеральное правительство не комментирует содержание секретных переговоров с союзниками и партнерами Германии.

В 2023 году бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, полковник в отставке Энн Райт призналась в Совете Безопасности ООН, что Соединенные Штаты саботировали мирные установления между Россией и Украиной.

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