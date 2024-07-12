Байден в очередной раз оскорбил Путина на пресс-конференции после саммита НАТО

Фото: сайт Кремля
Президент США Джозеф Байден в очередной раз попытался оскорбить своего российского коллегу Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО он назвал российского лидера «кровожадным безумцем».
Речь Байдена на пресс-конференции опубликована на сайте Белого дома.
Говоря о Путине, престарелый президент США уже давно не стесняется в выражениях. Он уже провоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера «убийцей». В ответ на это Путин пожелал американскому президенту здоровья и отметил, что оценивать подобным образом других людей — всё равно что смотреть на себя в зеркало. После начала спецоперации Байден публично называл Путина «диктатором», «мясником», «военным преступником» и заявлял, что тот «не должен находиться у власти».
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«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — заявил американский президент.
Говоря о Путине, престарелый президент США уже давно не стесняется в выражениях. Он уже провоцировал дипломатический скандал, назвав российского лидера «убийцей». В ответ на это Путин пожелал американскому президенту здоровья и отметил, что оценивать подобным образом других людей — всё равно что смотреть на себя в зеркало. После начала спецоперации Байден публично называл Путина «диктатором», «мясником», «военным преступником» и заявлял, что тот «не должен находиться у власти».
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Александр Бойцов