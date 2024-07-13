Байден вновь нанес оскорбление Путину

Фото: сайт НАТО
Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина на предвыборном митинге в Детройте, штат Мичиган, передает ТАСС.
«Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», – поведал Байден.
Самого Трампа глава Белого Дома обозвал собачонкой Путина.
Байден неоднократно оскорблял российского президента. Буквально накануне он назвал Путина «безумным убийцей». В дебатах с Трампом 28 марта нынешний американский назвал российского лидера «военным преступником».
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Александр Климов