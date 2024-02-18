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Россия не начинала специальную военную операцию раньше, так как рассчитывала на порядочность партнёров и на исполнение ими минских договорённостей. Москва не предполагала, что европейцы даже не думали их реализовывать.
О том, что это отнюдь не входило в планы европейцев, Россия узнала позже, когда бывший канцлер Германии и бывший президент Франции прямо заявили, что изначально не собирались их исполнять, сказал Владимир Путин. РФ со своей стороны старалась выполнять договорённости, с какими бы сложностями это бы не было связано, подчеркнул российский президент.
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Александр Бойцов