Путин объяснил выход России из некоторых международных институтов

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ранее Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Президент добавил, что в течение восьми лет наблюдается беспомощность, а также игнорирование западными институтами нарушений в отношении ДНР.
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