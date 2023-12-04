Путин заявил о русофобии на Западе

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и прав человека, ее институты, которые подконтрольны Западу, демонстрируют ангажированность и русофобию. Об этом Путин сообщил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ранее Путин заявил, что Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было. Глава государства отметил, что наша страна также рассчитывает на равноправие в отношениях с зарубежными партнерами.
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Екатерина Коршунова