Путин одобрил покупку российского актива международной золотодобывающей фирмы

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин одобрил покупку российской фирмы «Хайлэнд Голд», принадлежащей одноимённой международной золотодобывающей компании. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте правовых актов.
Отмечается, что по решению президента разрешается проведение сделки по приобретению 100% акций компании, которая сейчас находится в собственности Highland Gold Mining Limited.
В настоящее время золотодобывающая компания имеет проекты в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также в Чукотском автономном округе.
Пресс-служба российской фирмы пояснила, что планировался ряд внутренних реструктуризаций, которые подпадают под указ президента о запрете сделок по компаниям с участием в них иностранцев. Именно для этого и потребовалось особое разрешение от Путина.
В конце прошлого года компания и её руководитель и совладелец Владислав Свиблов попали под санкции США и Великобритании.
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В конце прошлого года компания и её руководитель и совладелец Владислав Свиблов попали под санкции США и Великобритании.
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Анастасия Чинкова