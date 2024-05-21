Фото: kremlin.ru
Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России.
Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации 21 мая.
Толстой занимал эту должность с мая 2012 года и отвечал за вопросы культуры и искусства.
14 мая Путин подписал указы о руководстве администрации президента РФ, в которых были назначены помощники и советники главы государства. Однако Толстого в этом списке не было.
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Толстой занимал эту должность с мая 2012 года и отвечал за вопросы культуры и искусства.
14 мая Путин подписал указы о руководстве администрации президента РФ, в которых были назначены помощники и советники главы государства. Однако Толстого в этом списке не было.
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Артем Кузьмин