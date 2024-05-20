Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника главы государства, говорится на сайт Кремля.
Левицкая занимала эту должность с августа 2013 года. В своей карьере она также была заместителем министра экономического развития РФ, первым заместителем руководителя аппарата правительства России.
Александра Левицкая является действительным государственным советником РФ I класса (2000). Она награждена орденами Почета (2004), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), Дружбы (2014).
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