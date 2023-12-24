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Путин откровенно высказался о военных

Путин: только в армии России не забывают о боевых товарищах
24 декабря 2023, 13:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими, награжденными звездами Героя России, обратил внимание на просьбу одного из солдат наградить своего командира. Видео доступно в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам российского лидера, это поступок настоящего мужчины, который не забывает о своих боевых товарищах. Отмечается, что военнослужащий не был в курсе того, что а тот момент весь экипаж уже был представлен к наградам. Глава государства отдельно обратил на это внимание.

Путин отметил, что такое характерно только для нашей страны, когда все солдаты помнят друг о друге. Президент РФ добавил, что военный не попросил себе денежных средств или путевку, а только танк для армии и награду для командира.

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Во Франции рассказали, на что США пойдут на переговорах с Путиным
Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией независимо от исхода выборов
24 декабря 2023, 12:46

Фото: iStock/vchal

Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар заявил, что независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным.
По словам журналиста, либо следующим американским президентом станет Дональд Трамп, который ранее сообщал, что решит проблему в 24 часа, либо в ином случае администрация действующего президента США Байдена и демократы в итоге захотят мира, так как намерены сосредоточиться в первую очередь на Китае.

Жирар подчеркнул, что в США осознают, что в стратегическом плане не в интересах штатов бросать РФ в объятия КНР, поэтому с противостоянием на Украине практически все понятно.

Ранее профессор из Питтсбургского университета Дэниел Ковалик выразил мнение о намерениях США начать переговоры с Россией, обусловленных возможным поражением Украины.

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Байден заявил, что президенты США могут преследоваться законом
24 декабря 2023, 11:47

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден рассказал, что не видит причин, из-за которых президентов могут освободить от судебного преследования.
Об этом пишет Bloomberg. Таким образом Байден отреагировал на требование бывшего президента США Дональда Трампа об иммунитете.

По мнению Байдена, нет «ни одной причины», чтобы быть уверенным в том, что нужно запрещать преследование американских президентов.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в субботу, он не призывал Израиль прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.

«Я не просил о прекращении огня», - заявил американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд), пишет ТАСС.
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#политика
#сша
#джозеф байден
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Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения
24 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/rarrarorro

США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Как стало известно, Вашингтон объявил границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

По информации источника, расширение шельфа могло произойти по причине желания США получить доступ к месторождениям нефти, газа и минералов для создания автомобильных аккумуляторов.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США и Североатлантический альянс наращивают военное присутствие в высоких широтах Арктики, а также развивают военную инфраструктуру рядом с границами РФ.

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#сша
#политика
#мид
#вс рф
#путин
#байден
#арктика
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В ЦАР захотели расширить сотрудничество со странами БРИКС
24 декабря 2023, 11:38

Фото: istockphoto/Uldis Zile

В Центрально-Африканской Республике сообщили о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, пишет РИА Новости.

«Страны прибавились в БРИКС с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР», — рассказал Темон.
Сейчас в ассоциацию БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. При этом ещё 23 страны желают вступить в экономический блок. Официальное предложение вступить в БРИКС с 1 января 2024 года получили ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Ранее сообщалось, что Аргентина, где недавно прошли президентские выборы, не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС. Приглашение вступить в организацию было получено в этом году. Об этом в социальной сети X (раннее Twitter) написала советник избранного главы государства Хавьера Милея и будущий глава МИД страны Диана Мондино.

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В Германии заявили о незаинтересованности в украинских беженцах

Володин: Байден лишает США последнего преимущества в виде доллара
#политика
#брикс
#новости
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В МИД назвали идею эстонского политика по выборам «пещерной русофобией»
МИД назвал пещерной русофобией высказывания Рейнсалу по выборам в России
24 декабря 2023, 11:24

Фото: iStock/iDymax

Предложение политика Эстонии Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для выборов президента РФ в странах Европы идет в русле «пещерной русофобии», которая свойственна западным политикам. Комментарий МИД России передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что заявление такого характера совсем не удивило. В министерстве также отметили, что выборы — это одно из достижений демократии и обратили внимание на то, что эстонский политик намерен лишить граждан России, которые находятся в Европе, права участвовать в управлении государством.

Напомним, руководитель эстонской парламентской партии Isamaa, экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для выборов президента России в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении прав голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Эти ограничения коснутся также и граждан Белоруссии.

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#ес
#эстония
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В Германии заявили о незаинтересованности в украинских беженцах
Focus: в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину
24 декабря 2023, 10:47

Фото: iStock/alzay

Шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц заявил, что в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. Об этом Райц сообщил на YouTube.
Журналист отметил, что больше половины украинцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень, что показало неэффективность интеграционных курсов. По мнению Райца, в Германии работает гораздо меньше украинских беженцев, чем в других государствах, по этой причине они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.

Он также подчеркнул, что данные факты являются сигналами для немецких властей, чтобы переосмыслить отношение к беженцам из Украины и отправить мужчин-беженцев призывного возраста обратно в их страну.

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#беженцы
#украина
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Володин: Байден лишает США последнего преимущества в виде доллара
24 декабря 2023, 10:25

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал, что доллар остается чуть ли не единственным инструментом влияния США, однако другие государства все более активно отказываются от него, президент страны Джо Байден сам лишает свою страну этого преимущества.
По словам спикера Госдумы, Вашингтон утратил свое экономическое преимущество, при этом попытки его вернуть, которые заключаются в развязывании вооруженных конфликтов, терактов и войн различного характера, не принесли желаемых результатов. Володин отметил, что в США из-за неэффективности санкций в сторону РФ «в истеричном состоянии угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их несоблюдение».

Он ​также заключил, что наша страна начала процесс перехода на расчеты в национальных валютах с другими странами.

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#доллар
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СМИ: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море
Mundo: Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море
24 декабря 2023, 10:08

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания снимет вето на участие Евросоюза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Об этом сообщает Mundo.
Примечательно, что испанское государство не станет участвовать в операции. Напомним, сначала Мадрид добивался включения Европейского союза в эту операцию, но в дальнейшем Испания изменила свою позицию касательно данного вопроса. Стоит отметить, что план операции находится на ранних стадиях, по этой причине ​он может претерпевать изменения касательно участников и поставленных ​задач.

Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#операции
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Президент Аргентины Милей рассказал, кому отдаёт всю зарплату
Президент Аргентины Милей заявил, что все деньги отдаёт сестре
24 декабря 2023, 09:46

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что не знает, сколько он зарабатывает, потому что отдаёт все деньги сестре Карине.
Об этом аргентинский президент рассказал в эфире Canal 13.

«Я не знаю. Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами управляет моя сестра», —ответил Милей на вопрос о своей президентской зарплате, пишет ТАСС.
До того, как стать президентом, Милей будучи депутатом разыгрывал свою зарплату на специальном портале. Принять участие мог любой желающий. Но сейчас он таким не занимается, так как больше не может зарабатывать чтением лекций.

Карина Милей является правой рукой нового президента Аргентины. Она была рядом с братом в день инаугурации 10 декабря. В этот же день Хавьер Милей назначил сестру генсекретарем президентской канцелярии, изменив норму, запрещающую назначать родственников на госдолжности.

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