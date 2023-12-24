Путин откровенно высказался о военных

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин во время общения с военнослужащими, награжденными звездами Героя России, обратил внимание на просьбу одного из солдат наградить своего командира. Видео доступно в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин отметил, что такое характерно только для нашей страны, когда все солдаты помнят друг о друге. Президент РФ добавил, что военный не попросил себе денежных средств или путевку, а только танк для армии и награду для командира.
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