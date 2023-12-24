Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, позволяющим достичь целей СВО.
Об этом газете The New York Times сообщил пресс-секретарь прездента Дмитрий Песков.
Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.
Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.
Читайте также:
ВСУ испытывают серьёзные проблемы на Купянском направлении
Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте
Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.
«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.Цели СВО, по мнению российских властей, включают в себя демилитаризацию и денацификацию Украины.
Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.
Читайте также:
ВСУ испытывают серьёзные проблемы на Купянском направлении
Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте
Мария Фирсова