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Путин оценил готовность самолёта Ту-160М к приёму в состав Вооружённых сил РФ

22 февраля 2024, 17:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 22 февраля, президент РФ Владимир Путин совершил в составе экипажа пробный полёт на новом российском ракетоносце Ту-160М («Белый лебедь», по классификации НАТО — Вlackjack). Российский лидер остался очень доволен увиденным и испытанным.

Отсылка западных специалистов к популярной карточной игре Вlackjack, отечественный аналог которой называется «двадцать одно» или «очко», вполне уместна. Ведь самолёт отличается надёжностью, простотой управления и лёгкостью в подсчёте выигрышных баллов, которых у Вооружённых сил РФ после принятия на вооружение нового ракетоносца явно станет больше.

Во всяком случае, глава российского государства назвал опробованную технику очень качественной и прекрасно работающей. Владимир Путин сказал командиру воздушного судна и обещал повторить то же самое министру обороны РФ Сергею Шойгу: самолёт абсолютно готов к тому, чтобы быть принятым в состав ВС РФ. Уточняется, что маршрут полёта ракетоносца с президентом на борту является государственной тайной.

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#президент
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Владимир Путин прокомментировал хамское заявление Байдена в свой адрес
Путин заявил, что хамское заявление Байдена в его адрес — «адекватная реакция»
22 февраля 2024, 19:01

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин назвал хамское заявление главы США Джозефа Байдена в свой адрес «адекватной реакцией».
«Он же не мог сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — прокомментировал ситуацию глава РФ.

Напомним, ранее Байден назвал Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном» и заявил, что, якобы, из-за таких, как он над миром нависает угроза применения ядерного оружия.

В свою очередь спикер министерства иностранных дел Мария Захарова призвала американского президента в следующий раз, когда он решит применить подобное выражение, вспомнить, что большинство граждан США отзываются подобным образом о его сыне Хантере.

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#владимир путин
#джозеф байден
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по использованию сервиса «Мобильный избиратель»
22 февраля 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Московская область вошла в тройку регионов-лидеров по использованию сервиса «Мобильный избиратель» перед президентскими выборами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Сервис на Едином портале госуслуг позволяет выбрать удобный участок для голосования независимо от места прописки. Им гражданин может воспользоваться, если в день выборов не сможет находиться по месту регистрации и проголосовать там», – говорится в сообщении.
Выбрать удобный участок и подать заявление необходимо до 23:59 11 марта по ссылке. До этого момента можно изменить решение.

По данным сайта объясняем.рф, с 29 января сервисом воспользовались уже более 1 млн человек. Топ регионов по активности составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Вся информация о кандидатах и избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг.

Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
#выборы
#голосование
#президент
#россия
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В Госдепе США заявили, что видят будущее Украины в НАТО
22 февраля 2024, 18:03

Фото: iStock/rarrarorro

Соединённые Штаты Украины видят будущее Украины в НАТО, с таким заявлением выступила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким в ходе брифинга.
«Президент (США) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО», — прокомментировала ситуацию Ким.

Она также подчеркнула, что США и союзники работают над тем, чтобы принять Киев в ряды Североатлантического альянса как можно скорее.

В то же время, чуть ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз отложены до лета. Глава ЕК также недвусмысленно напомнила, что для одобрения вступления новой страны в ЕС необходимо получить согласие от всех 27 стран.

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#сша
#украина
#госдеп
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Страны G7 не намерены признавать выборы на новых территориях РФ
Блумберг: страны G7 никогда не признают выборы на новых территориях РФ
22 февраля 2024, 16:58

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 готовы обещать Киеву, что никогда не признают результаты выборов, которые когда-либо проводились или будут проводиться на новых территориях России. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на черновик заявления, который будет обнародован в конце текущей недели.
Напомним, выборы в России будут проходить три дня: с 15 по 17 марта. В них также примут участие и новые российские регионы.

«Страны G7 призовут Россию "полностью вывести свои войска" с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях», — сообщает агентство.

Также в черновом варианте документа указывается, что страны G7 намерены заверить Киев в продолжении поддержки и увеличении военной помощи.

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#выборы
#россия
#страны
#регионы
#киев
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Власти Испании открестились от убитого лётчика Кузьминова
Глава МО Испании Роблес заявила, что не знала о нахождении Кузьминова в стране
22 февраля 2024, 16:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Испанские власти не знали, что лётчик-предатель Максим Кузьминов находится в стране, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Напомним, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал военный вертолёт Ми-8 с курского аэродрома и передал его в руки Вооружённым силам Украины. Двое пилотов, находившихся на борту вертолёта, были убиты украинцами после отказа сдаться.

17 февраля труп Кузьминова обнаружили на парковке в испанском муниципалитете Вильяхойоса. По сообщениям СМИ, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. В настоящий момент испанские правоохранители расследуют все обстоятельства смерти лётчика.

По информации издания Español, Кузьминова могли убить украинцы за то, что он служил в российской армии.

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#испания
#убийство
#лётчик
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Депутат Гизи: Европа должна построить новый миропорядок с участием РФ
22 февраля 2024, 16:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европа должна построить новый миропорядок с участием России, с таким заявлением выступил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи, его цитирует «ТАСС».
«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия», — прокомментировал сложившуюся ситуацию в мире Гизи.

Депутат убеждён, что усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на установлении мира в европейском регионе.

По мнению Гизи, дипломатия должна учитывать интересы обеих стороны в решении конфликтов, а также следить за соблюдением международных прав конфликтующими.

Он также напомнил, что Запад нарушил международное право в ходе войн в Югославии и Ираке.

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#европа
#россия
#германия
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Захарова: Фраза, сказанная Байденом в адрес Путина, больше подходит его сыну
22 февраля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Оскорбление, брошенное главой США Джозефом Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина, больше ассоциируется с его сыном Хантером Байденом, заявила официальной представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, ранее Байден заявил, что Путин — «сумасшедший сукин сын», из-за которого над миром нависает угроза ядерной войны. Тогда представители СМИ вспомнили, что это не первый раз, при котором Байден совершенно некорректно и по-хамски высказывается в адрес своего российского коллеги.

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#мария захарова
#владимир путин
#джозеф байден
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Заявления на участие в ДЭГ подали более 9% подмосковных избирателей
22 февраля 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Уже более 9% избирателей Московской области подали заявления на дистанционное электронное голосование. Такие данные привели в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По состоянию на утро 22 февраля количество заявлений, поданных на ДЭГ, составило 9,26% от общего числа избирателей в Подмосковье. Чтобы проголосовать таким способом, необходимо подать заявку на портале госуслуг не позднее 11 марта», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.
Там напомнили, что избиратели, у которых возникли сложности с подачей заявления на ДЭГ, могут позвонить в «Службу заботы» Мособлизбиркома по телефону 8 (800) 550-97-44.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Московской области, как и ещё в 28 регионах страны, доступно дистанционное электронное голосование. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.

Также в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#подмосковье
#московская область
#дэг
#цифровизация
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Медведев высказался о смерти Навального*
Медведев: В России никто не борется с Навальным*, поскольку его уже нет
22 февраля 2024, 15:27

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России никто не борется с Навальным*, так как человека уже нет. Так он ответил на вопрос журналистов о Навальном*.
«Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет. Дальше развивать эту мысль я не буду, поскольку, как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду», - заявил Медведев.

Он также добавил, что если у Навального* есть сторонники, то с этим необходимо считаться, однако, по его словам, в настоящее время Россия «живет другим».

Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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