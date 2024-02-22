Путин оценил готовность самолёта Ту-160М к приёму в состав Вооружённых сил РФ

Фото: сайт Кремля
Сегодня, 22 февраля, президент РФ Владимир Путин совершил в составе экипажа пробный полёт на новом российском ракетоносце Ту-160М («Белый лебедь», по классификации НАТО — Вlackjack). Российский лидер остался очень доволен увиденным и испытанным.
Во всяком случае, глава российского государства назвал опробованную технику очень качественной и прекрасно работающей. Владимир Путин сказал командиру воздушного судна и обещал повторить то же самое министру обороны РФ Сергею Шойгу: самолёт абсолютно готов к тому, чтобы быть принятым в состав ВС РФ. Уточняется, что маршрут полёта ракетоносца с президентом на борту является государственной тайной.
Читайте также:
Самолет МС-21 одобрили для перевозки 211 пассажиров
Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя
В России запатентован новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
Александр Бойцов