Самолёт Путина во время полёта до Абу-Даби сопровождали четыре истребителя

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В ходе всего полёта до посадки в Абу-Даби самолёт, на борту которого находился Владимир Путин, сопровождали истребители Су-35С. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сопровождали президентский самолёт четыре истребителя ВКС России. Они осуществили взлёт с оперативного аэродрома в сложных метеорологических условиях. Пилотами выступили лётчики первого класса.
Песков также выразил благодарность государствам, над которыми осуществлялся полёт, поскольку они предоставили специальные разрешения, допускающие пересечение границ стран в воздушном пространстве.
В ходе рабочего визита в ОАЭ Путин встретился с президентом страны Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
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Песков также выразил благодарность государствам, над которыми осуществлялся полёт, поскольку они предоставили специальные разрешения, допускающие пересечение границ стран в воздушном пространстве.
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Анастасия Чинкова