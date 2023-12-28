Самолет МС-21 одобрили для перевозки 211 пассажиров

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Новейший российский магистральный самолет МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров. Об этом информирует Росавиация в телеграм-канале.
«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа. Необходимый разрешительный документ во вторник, 26 декабря, выдала Росавиация», — сообщает ведомство.До этого на воздушном судно разрешалось перевозка 175 пассажиров — на 36 человек меньшею
Ранее сообщалось, что в Якутии самолёт с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётной полосы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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