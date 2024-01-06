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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ прорывают фронт на разных участках, так как украинская не может заменить погибших военных. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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