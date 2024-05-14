Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Напомним, 7 мая состоялась торжественная инаугурация Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.
После церемонии, в соответствии с Конституцией РФ, правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. Позже Владимир Путин переназначил Мишустина на пост премьер-министра, а он, в свою очередь, представил в Государственную думу новый состав Кабмина РФ.
14 мая на официальном сайте российского правительства появился подписанный Путиным указ о перестановках в составе администрации президента.
Читайте также:
Путин переназначил семерых полпредов президента в федеральных округах
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив с поста губернатора Тульской области
После церемонии, в соответствии с Конституцией РФ, правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. Позже Владимир Путин переназначил Мишустина на пост премьер-министра, а он, в свою очередь, представил в Государственную думу новый состав Кабмина РФ.
14 мая на официальном сайте российского правительства появился подписанный Путиным указ о перестановках в составе администрации президента.
Читайте также:
Путин переназначил семерых полпредов президента в федеральных округах
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив с поста губернатора Тульской области
Евгения Парфентьева