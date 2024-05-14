Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая

Фото: Официальный сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Лидеры России и Китая посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры двух стран.
Помимо этого Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Также сообщается, что глава Российской Федерации встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
По итогам поездки лидеры РФ и КНР планируют подписать ряд двусторонних документов.
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Помимо этого Путин посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Также сообщается, что глава Российской Федерации встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
По итогам поездки лидеры РФ и КНР планируют подписать ряд двусторонних документов.
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Евгения Парфентьева