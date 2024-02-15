Путин поблагодарил рабочих «Уралвагонзавода» за танки и работу на передовой

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Президент РФ Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» от лица российских бойцов поблагодарил сотрудников предприятия за качественную военную технику, а также за их работу в зоне боевых действий, практически на линии боевого соприкосновения.
Нижнетагильский «Уралвагонзавод» — уникальный научно-производственный комплекс России, крупнейший в мире по объемам производства и технологической площади. Бренд УВЗ является символом Нижнего Тагила, промышленного Урала и всего российского танкостроения.
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Александр Бойцов