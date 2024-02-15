Путин рассказал о дальнейшей судьбе программы «Молодая семья»

Фото: istockphoto/g-stockstudio
Программа «Молодая семья» пользуется и будет пользоваться далее поддержкой со стороны государства. Её действие будет продлено и после 2025 года.
Президент напомнил, что в прошлом году на финансирование программы «Молодая семья» было выделено из государственного бюджета 14,5 миллиарда рублей. В 2024 году сумма чуть возросла и составит 14,7 миллиарда рублей, сказал Владимир Путин.
Читайте также:
Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичку в новых регионах РФ
«После инаугурации»: что вошло в план Путина по развитию России и когда он будет представлен
Хуснуллин сообщил о планах по продлению программы «Семейная ипотека»
Александр Бойцов