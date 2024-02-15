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Путин рассказал о дальнейшей судьбе программы «Молодая семья»

Путин: Действие программы «Молодая семья» будет продлено и после 2025 года
15 февраля 2024, 19:07
Фото: istockphoto/g-stockstudio

Фото: istockphoto/g-stockstudio

Программа «Молодая семья» пользуется и будет пользоваться далее поддержкой со стороны государства. Её действие будет продлено и после 2025 года.

Об этом на встрече с рабочими «Уралвагонзавода» заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер также отметил, что поддержка молодых семей, а особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет для властей страны. Именно поэтому программа «Молодая семья» будет непременно сохранена. Финансирование на эти цели зарезервировано уже на текущий и на 2025 год, сказал глава государства. Но, подчеркнул Путин, она будет действовать и далее.

Президент напомнил, что в прошлом году на финансирование программы «Молодая семья» было выделено из государственного бюджета 14,5 миллиарда рублей. В 2024 году сумма чуть возросла и составит 14,7 миллиарда рублей, сказал Владимир Путин.

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СБУ предъявила заочные обвинения Дерипаске и задержала его топ-менеджеров
15 февраля 2024, 19:40

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства «Искандеров», — сообщили в ведомстве.

В СБУ уточнили, что украинские предприятия, которыми владеет Дерипаска, поставляли России сырье для металлургической промышленности.

Служба безопасности Украины отметила, что предпринимателю предъявлены обвинения по сети уголовным статьям. При этом, ни одной конкретной статьи в ведомстве не назвали.

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#предприниматель
#обвинение
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Столтенберг назвал единственное условие вступления Украины в НАТО
Столтенберг: Украина вступит в НАТО после согласия на это всех участников блока
15 февраля 2024, 19:30

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украина получит приглашение в НАТО тогда, когда все союзники поддержат это решение. Кроме того, Киву необходимо будет выполнить все необходимые для этого условия.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса, отвечая на вопрос, когда Украина сможет присоединиться к блоку. Он также добавил, что в настоящий момент Украина близка к вступлению в НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым прежде решениям. О каких именно решениях идёт речь, глава альянса не уточнил.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить конкретных сроков присоединения Украины к Североатлантическому блоку. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, те страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО, «унижают и предают» её.

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#киев
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В Сенате признали, что США не удастся победить Путина
Табервилл: Путин находится на вершине геополитической борьбы
15 февраля 2024, 19:21

Фото: kremlin.ru

Соединённым Штатам не удастся одолеть российского лидера Владимира Путина в геополитической борьбе, с таким заявлением выступил американский сенатор Томми Табервилл в интервью для The Jeff Poor Show.
«Путин находится на вершине этой игры. Американский народ больше не может финансировать это (конфликт на Украине), нам нужны дипломаты, нам нужны люди, которые будут заключать соглашения, делающие этот мир более безопасным местом», — прокомментировал ситуацию Табервилл.

Сенатор убеждён, что США не смогут одолеть Россию в геополитической борьбе. По его словам, чтобы разрешить разгоревшийся конфликт, необходимо приступить к мирным переговорам.

Табервилл также заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп смог бы решить эту проблемы за считанные недели.

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#сша
#россия
#украина
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Слабовидящие избиратели смогут проголосовать на 139 подмосковных участках
15 февраля 2024, 19:06

Фото: Istockphoto / Azulillo

Проголосовать на президентских выборах в Подмосковье смогут слабовидящие избиратели. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Московской области определены избирательные участки, для которых изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Эти трафареты будут использовать на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению», – говорится в сообщении.
Список этих избирательных участков можно найти на сайте.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#московская область
#выборы
#голосование
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#инвалиды
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В НАТО заявили, что украинские события могут повториться на Тайване
Столтенберг: происходящее на Украине может вскоре произойти на Тайване
15 февраля 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

В Конгрессе США должны принять положительное решение по выделению Украине дополнительной помощи, ввиду того, что происходящее там может повториться на Тайване, а это уже непосредственно угрожает американским интересам. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса.
«То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины – ред.) важно для нашей безопасности и безопасности США», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что рассчитывает на то, что Конгресс США примет решение по выделению дополнительной помощи для Украины.

Столтенберг также добавил, что Страны НАТО планируют предоставить Украине миллион беспилотников, а также создать коалицию по разминированию.

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#сша
#соглашение
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#макрон
#путин
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Политолог Демчук: При Трампе русофобия в США останется
15 февраля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что не стоит надеяться на Дональда Трамп в случае его избрания президентом в вопросе проводимой в отношении РФ политики.
Он отметил, что Трамп не является другом для нашей страны.

«Ни Трамп, ни Байден, если станут президентами, конечно, друзьями России не будут. Русофобия останется. Россия будет восприниматься как стратегический соперник. Если не враг, то по крайней мере как недружественная страна, с которой нужно обращаться достаточно жёстко», — подчеркнул в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Польза для России в случае президентства Трампа может быть лишь в том, отмечает эксперт, что для него вопрос Украины является второстепенным, а значит помощь Вашингтона Киеву может быть существенно уменьшена.
Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента.

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#сша
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#дональд трамп
#политика
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В НАТО пообещали передать Украине миллион беспилотников
Столтенберг: НАТО планирует поставить Украине миллион БПЛА
15 февраля 2024, 18:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Страны НАТО планируют предоставить Украине миллион беспилотников, а также создать коалицию по разминированию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран альянса.
«Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. 20 союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию», - уточнил Столтенберг.

По его словам, все страны НАТО поставляют 99% военной помощи, которую получает Украина. При этом странами альянса было потрачено 100 миллиардов долларов на поддержку Киева.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что союзники Украины предоставили киевскому режиму военную помощь на общую сумму более $85 млрд с начала СВО. Кроме того, в заявлении он отметил, что более дюжины украинских союзников больше вкладываются в самооборону киевского режима, чем Соединенные Штаты.

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Песков сделал замечание СМИ за ошибку в трактовке его слов о длительности СВО
Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о длительности СВО
15 февраля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал СМИ не выдергивать из контекста и правильно трактовать его слова о длительности спецоперации.
По его словам, необходимо брать в расчет полный текст, а не выдергивать некоторые фразы. Он уточнил, что его высказывание, сделанное высказывание 14 февраля на тему длительности СВО было преподнесено некоторыми СМИ как заявление о якобы затягивании сроков СВО. Речь идет об этом заявлении.

«Было отвечено, что военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за это», - вынужден был объяснять Песков.

Далее он подчеркнул, что данные слова означали, что спецоперация в любом случае достигнет поставленных целей несмотря на вмешательство западных стран.

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Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается от переговоров о границе между странами
Пашинян: Азербайджан отказывается от делимитации границы
15 февраля 2024, 15:51

Фото: kremlin.ru

Азербайджан отказывается от переговоров по границе с Армений, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян перед началом заседания правительства страны.
По словам премьер-министра Армении, сперва Ереван выдвинул предложении о проведении делимитации границы по всей её протяжённости, однако, в Баку заявили, что готовы пойти лишь на частичные переговоры по границе.

«Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения», — прокомментировал ситуацию Пашинян.

Он также подчеркнул, что Баку продолжает вести политику военного принуждения в отношении Еревана.

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Пашинян заявил, что Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению

Премьер Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО
#армения
#азербайджан
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