Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область, сообщает сайт Кремля.
В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими «Уралвагонзавода». Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.
После предприятия в Нижнем Тагиле Путин отправится в Верхнюю Пышму, где посетит завод «Уральские локомотивы». Ожидается, что там президент проведёт совещание по прокладке высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В совещании примут участие глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф и производители техники.
Издание URA.RU, ссылаясь на свои источники, ранее писало, что, отработав в Екатеринбурге, глава России может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче».
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После предприятия в Нижнем Тагиле Путин отправится в Верхнюю Пышму, где посетит завод «Уральские локомотивы». Ожидается, что там президент проведёт совещание по прокладке высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В совещании примут участие глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф и производители техники.
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Сергей Калугин