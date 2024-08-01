Путин поблагодарил вернувшихся после обмена россиян за верность присяге

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Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, вернувшихся на родину в результате обмена пленными, за верность присяге, передает пресс-служба Кремля.
«Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома», – заявил он.
Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.
Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Александр Климов