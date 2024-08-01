Опубликованы кадры встречи Путина с вернувшимися после обмена россиянами

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Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на котором президент России Владимир Путин встречает в аэропорту «Внуково» россиян, возвращающихся домой после обмена.
Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцевы с детьми. Женщина не смогла сдержать слез и обняла российского лидера. Следом за ними по трапу спустился Вадим Красиков, который пожал руку и приобнял президента.
Глава государства поздравил освобожденных россиян с возвращением на родину и поблагодарил их за верность присяге. Путин заверил их, что Родина их не забывала ни на минуту.
Ранее, по данным ФСБ, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии.
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Александр Климов