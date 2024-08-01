Опубликованы кадры встречи Путина с вернувшимися после обмена россиянами

Православные 2 августа вспоминают пророка Илию – единственного пророка из Ветхого Завета и первого святого Древней Руси. По легенде, он был одним из немногих праведников, попавших на небеса ещё при жизни. В материале «Радио 1» расскажем о традициях этого дня, что можно и нельзя делать 2 июля.