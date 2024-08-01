Шольц встретился в аэропорту с обменянными российскими политзаключенными

Фото: сайт Кремля
Самолет с российскими политзаключенными, переданными Западу по обмену, приземлился в аэропорту Кельна, где канцлер Германии Олаф Шольц и группа поддержки приветствовали россиян, передает Die Welt.
«В тесном сотрудничестве с США и европейскими партнерами, после нескольких месяцев конфиденциальных переговоров с российской стороной, теперь удалось добиться освобождения 15 человек», – сообщил политик.
Ранее, 1 августа, в Анкаре 1 августа в Анкаре состоялся крупный обмен политзаключенными между Россией, США и европейскими странами. Переговоры велись втайне в течение нескольких месяцев. Помимо Гершковича, в обмене приняли участие бывший морской пехотинец США Пол Уилан, а также политики Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза*.
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* признан иностранным агентом
Александр Климов