Путин: Поддержка отечественного бизнеса должна и будет системной

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Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что она должна быть прежде всего системной.
Российский лидер также поблагодарил бизнесменов, чьи компании работают в области импортозамещения. Государство и бизнес рука об руку, помогая и поддерживая друг друга, смогли преодолеть последствия беспрецедентного санкционного давления Запада.
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