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Путин: Поддержка отечественного бизнеса должна и будет системной

14 декабря 2023, 15:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что она должна быть прежде всего системной.

Процесс поддержки бизнеса нельзя останавливать, отметил президент. Она должна быть постоянной на федеральном и региональном уровнях. Нашим регионам есть, что показать и есть, чем гордиться, подчеркнул он. Глава государства добавил, что государственная поддержка малого и среднего предпринимательства всего за год выросла на 30%.

Российский лидер также поблагодарил бизнесменов, чьи компании работают в области импортозамещения. Государство и бизнес рука об руку, помогая и поддерживая друг друга, смогли преодолеть последствия беспрецедентного санкционного давления Запада.

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«Последняя попытка»: Путин о контрнаступлении ВСУ и о том, когда закончится СВО
Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ
14 декабря 2023, 15:47

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Один из первых вопросов был посвящен спецоперации на территории Украины. Редакция «Радио 1» расскажет о том, что президент сказал о сроках окончаниях СВО, как он оценил ранее анонсированное контрнаступление ВСУ, и какая ситуация складывается на фронте в настоящее время.

Путин рассказал, когда закончится СВО


В рамках участия в мероприятии «Подведение итогов года», президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, когда на Украине закончится СВО. Глава государства заявил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Президент указал на то, что Украина по-прежнему чтит нацистов и возводит их в ранг национальных героев. Владимир Путин напомнил, что цели СВО остаются неизменными, и они также состоят в денацификации и демилитаризации страны.
Глава государства добавил, что Россия была вынуждена пойти на соответствующий шаг, так как киевские власти отвергали нацистские настроения и не хотели договариваться.


Путин рассказал о потерях  ВСУ при контрнаступлении


По словам главы государства, российские военные уничтожили 747 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.  

«Мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков, это данные на вчерашний вечер, почти что 2,3 тысячи бронемашин. Вот это и есть демилитаризация», — заявил Владимир Путин.

Президент России также выразил недоумение относительно того, что украинские власти и военное командование «пихают людей на истребление» на левом берегу Днепра. Он пояснил, что ВСУ несут существенные потери, которые измеряются десятками человек, в то время как у России потери санитарные.

Путин предсказал итоги СВО
Путин предсказал итоги СВО

Также Путин добавил, что в зоне проведения СВО, Украина теряет не просто солдат, а элитные подразделения и штурмовые отряды.  


Путин назвал продолжительность линии фронта спецоперации


Линия фронта в зоне спецоперации составляет две тысячи километров, сообщил президент. Владимир Путин сообщил, что вооружение не везде поставляется вовремя, однако в России растет собственное производство. Он также отметил, что ситуация в этом направлении улучшается, над чем государство и Минобороны продолжают работу.    

Также российский лидер отметил увеличение количества беспилотников, которые используются в зоне боевых действий. Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые делают большую работу по предоставлению БПЛА российским военным в зону СВО.

Путин рассказал, сколько военных находятся в зоне СВО


В настоящее время 617 тысяч военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации на территории Украины, рассказал президент России. Он также сообщил, что участие в военных действиях принимают 244 тысячи человек из числа мобилизованных.


Путин объяснил, почему ВС РФ отошли от Крынок 


Российские военнослужащие отошли на несколько метров в районе Крынок на левом берегу Днепра, чтобы уберечь личный состав от потерь, пояснил Владимир Путин. Глава государства рассказал, что на этом направлении ВСУ сосредоточили артиллерийские удары, которые могли привести к большим потерям среди ВС РФ, в связи с чем военное командование приняло решение отвести личный состав на несколько метров.   

Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию выгодной для ВС РФ и заявил, что ВСУ попали в огненный мешок, но украинское руководство продолжает направлять туда бойцов, невзирая на потери. Он также добавил, что бои в Крынках являются последней попыткой контрнаступления ВСУ. 

Путин оценил ситуацию с ЧВК в России 


По словам президента, частных военных компаний в стране нет и их деятельность не регламентирована законом. Однако права бойцов ЧВК, в том числе их право на льготы, должны быть восстановлены. Глава государства подчеркнул, что все участники СВО должны иметь права и гарантии, которыми наделены военнослужащие. Он добавил, что ситуация с ЧВК стала пробелом, допущенным Минобороны.  

Мобилизация в России: будет ли вторая волна


Президент России заявил, что в настоящее время в зону проведения спецоперации отправились добровольно 486 тысяч человек. По его словам, количество тех, кто желает встать на защиту Родины продолжает расти, поэтому проводить дополнительный набор в рамках новой волны мобилизации, необходимости нет. 

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Путин рассказал о государственной поддержке фермерских хозяйств
14 декабря 2023, 15:37

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса поддержки сельхозпроизводителей. Он отметил, что из общего объёма помощи, которое предоставляется сельскому хозяйству, 40% идет фермерам.
Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за отличный труд, особенно в этом году, когда по многим культурам были собраны рекордные урожаи. Он также отметил, что небольшие фермерские хозяйства обеспечивают ассортиментное разнообразие на рынке и способствуют полному удовлетворению спроса потребителей сельскохозяйственной продукции.

Владимир Путин подчеркнул, что в огромной степени благодаря добросовестному и самоотверженному труду работников агропромышленного комплекса в целом и фермерских хозяйств — в частности, проблема продовольственной безопасности страны полностью решена. Что касается поддержки села, то она была и будет, заключил президент.

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Арестович* заметил на прямой линии Путина признак преимущества РФ перед Украиной
Арестович*: Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне
14 декабря 2023, 15:30

Фото: сайт Кремля

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* увидел в рамках прямой линии президента РФ Владимира Путина признак, который указывает на преимущество России перед Украиной.
«Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками», - написал Арестович* в своей соцсети.

Он отметил, что на экране в рамках прямой линии Путина транслируются даже неудобные вопросы россиян, тем временем Украина погружаемся в «не смотри наверх». Таким образом, он рассуждает, у кого же все-таки преимущество: у Украины или у России.

Такое заявление экс-советника офиса украинского президента вызвало резонанс в украинских соцсетях. Многие граждане Украины призвали СБУ им «заняться».

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Путину задал вопрос его «нейродвойник»
14 декабря 2023, 15:27

Фото: Сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину задал вопрос его «нейродвойник».
«Вы похожи на меня и говорите моим голосом. Но похожим на меня может быть только один человек. Это я. Двойников у меня нет, кстати», - так Путин ответил на вопрос студента СПбГУ из Питера, который использовал образ президента РФ.

По мнению президента, невозможно остановить развитие искусственного интеллекта.
 
«Искусственный интеллект, надо ли его бояться? Но предотвратить развитие интеллекта, который начинает чувствовать запахи, иметь когнитивные способности, невозможно. А значит, нужно возглавить", — сказал он. "Когда поняли, что ядерное оружие — угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом. Думать об этом стоит уже сегодня», уточник глава РФ.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Путин поддержал предложение о создании в Шебекино особой экономической зоны
14 декабря 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопроса поддержки предприятий и бизнеса, работающих в приграничных с Украиной районах, в частности, в Белгородской области. Он предложил создать в Шебекино особую экономическую зону.
Этой темы российский лидер коснулся, когда вопрос из зала совпал с видеообращения, поступившего из Шебекино в Белгородской области, в котором сотрудница местного предприятия рассказала о том, с какими трудностями им приходится сталкиваться, работая в здании, практически полностью разрушенном обстрелами ВСУ. Она предложила создать в Шебекино особую экономическую зону для того, чтобы быстрее восстановить местные компании и производства.

Владимир Путин поддержал это предложение и предложил профильным ведомствам и комитетам заняться разработкой нормативной и технологической базы для реализации этого проекта.

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Путин обозначил главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов
Путин: безопасность – главный критерий при запуске работы закрытых аэропортов
14 декабря 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов – это безопасность пассажиров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Пресс-служба администрации Краснодарского края ранее сообщала РИА Новости, что краснодарский аэропорт может вновь открыться после проведения тестового рейса 15 декабря. 

Путин подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным критерием и при открытии аэропорта Краснодара, несмотря на то, что она находится вдали от зоны ведения боевых действий. 

Также президент отметил, что министерство обороны РФ занимается анализом ситуации, чтобы принять окончательное решение об открытии аэропортов. 

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#краснодарский край
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Путин рассказал, кто отказался от Нагорного Карабаха
Путин: Не мы отказались от Нагорного Карабаха, а Армения
14 декабря 2023, 15:21

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался про руководство Армении, которое перестало принимать участие в общих мероприятиях ОДКБ. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Нас не информировали, что готовится такое решение. Это констатация факта, в этом есть свои плюсы и минусы, но это произошло», - уточнил Путин. 

Он усомнился в том, что в интересах Армении прекратить своё членство в СНГ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ. 

«В конечном итоге это выбор государства. Что касается отсутствия премьер-министра на общих мероприятиях, это связано с процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу», — заявил Путин.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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«Кондиционеры шуруют»: Путин объяснил свой кашель
Путин заявил, что кашляет из-за кондиционеров
14 декабря 2023, 15:10

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объяснил, почему кашляет во время подведения итогов года.
«Кондиционеры шуруют», - уточнил Путин. 

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами. 

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

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Политический обозреватель Перла: «Всё Причерноморье должно стать русским»
14 декабря 2023, 15:08

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что юго-восточные территории Украины исторически были русскими, как и город Одесса.
«Теперь совершенно очевидно: всё Причерноморье должно стать русским. Иначе понять Путина просто невозможно», — приводит «Царьград» слова Перлы.

А сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, в свою очередь, согласилась со словами Владимира Путина о том, что мир настанет тогда, когда все задачи спецоперации будут выполнены.

«Россия предприняла всё для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, но режим Зеленского откровенно саботирует любые разумные мирные инициативы. В связи с этим единственной возможностью установления долгосрочного мира в центре Европы является достижение цели спецоперации», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

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