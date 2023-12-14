Politico: Еврочиновники в частных беседах называют Украину «чёрной дырой»

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Многие европейские чиновники признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в повестке большинства лидеров и политиков стран Евросоюза. В частном порядке они нередко называют её «чёрной дырой», которая поглощает деньги.
В материале высказано допущение, что в ближайшее время популисты будут рассуждать именно в таком ключе. Также авторы статьи пишут, что, по мнению одного высокопоставленного политика, кроме Венгрии, есть уже новая группа стран, которая, скорее всего, уже изменила свою позицию по поводу вступления Украина.
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Александр Бойцов