Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ

Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ЖКХ. Он, в частности, сказал, что со следующего года комиссия при оплате коммунальных услуг не будет начисляться для пенсионеров.