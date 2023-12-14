Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ

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Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ЖКХ. Он, в частности, сказал, что со следующего года комиссия при оплате коммунальных услуг не будет начисляться для пенсионеров.
Вопросы про тарифы на жилищно-коммунальные услуги достаточно часто встречались среди тех, с которыми обращались граждане к президенту, наряду с темами специальной военной операции и роста цен на некоторые товары.
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