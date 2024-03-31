Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 января текущего года, призыву на срочную службу подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Под исключение попадают те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и те, кому 28 или 29, а также граждане, находящиеся в запасе.
Отмечается, что количество призывников составит 150 тысяч человек. Призыв произойдет с 1 апреля по 15 июля текущего года.
Ранее член комитета по обороне Виктор Заварзин рассказал, что в армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.
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Отмечается, что количество призывников составит 150 тысяч человек. Призыв произойдет с 1 апреля по 15 июля текущего года.
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Екатерина Коршунова