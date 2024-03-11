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Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО

11 марта 2024, 17:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в зоне СВО предусматривается выплата в размере пяти миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в указе идёт речь о гражданском персонале ВС РФ, работниках федеральных госорганов, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), служащих органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций Федеральной таможенной службы.

В случае гибели этих сотрудников в зоне СВО будет выплачиваться единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей.


Также сотрудникам, получившим увечье, будет выплачено три миллиона рублей.

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Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
11 марта 2024, 16:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин учредил почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа президента следует, что звание будет присваиваться высокопрофессиональным сотрудникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, укреплении правопорядка и законности в профильных учреждениях.

Также звание будет присуждаться за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для работы в организациях уголовно-исполнительной системы и в достижении прочих значимых результатов в усовершенствовании ​деятельности профильных учреждений.

Отмечается, что указ был подписан президентом в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы, который отмечается в России 12 марта.

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#владимир путин
#указ
#россия
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Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева
11 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Bohdana Pasichniuk

Грузинское правительство озабочено недружественными действиями властей Украины, направленными против народа Грузии, несмотря на то, что Тбилиси осуждал российскую спецоперацию после начала конфликта. Об этом говорится в заявлении кабмина республики.
«На этом фоне вызывают сожаление и глубокую тревогу ряд решений украинской власти, которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами», — гласит документ.

Так, грузинский кабмин недоволен тем, что Киев 1 марта 2022 отозвал чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии по причине невведения антироссийских санкций и отказа отправлять добровольцев на Украину для участия в боевых действиях.

Кроме того, Тбилиси осуждает необъективные представления Киева о здоровье бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме.

Ранее Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить санкции против России, а также осудил призыв Украины к открытию «второго фронта».

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Грузию к открытию «второго фронта» против России.


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#здоровье
#кабмин
#киев
#грузия
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В МИД РФ оценили идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми
МИД РФ: Москва уважает идею Пекина о неприменении ядерного оружия первыми
11 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/ser-alim

Россия уважает идею Китая о заключения договора о неприменении ядерного оружия первыми, однако все проблемы в данной сфере необходимо решать комплексно. Об этом представители МИД РФ сообщили в беседе с РБК.
Ранее, 26 февраля, глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо призвал государства, обладающие ядерным оружием, заключить договор или сделать официальные политические заявления о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что предложение китайских коллер необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий, а также во взаимосвязи с другими факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность.

Также в МИД РФ заявили, что обоснованность такого подхода в условиях деградации мировой обстановки вполне очевидна.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что отдают приоритет мерам, направленным на ослабление конфронтации между государствами с ядерным оружием и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

Отметим, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при агрессии против страны или её союзников с применением оружия массового уничтожения и при угрозе существованию самого государства.

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#мид рф
#ядерное оружие
#россия
#китай
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В Совфеде высмеяли Буданова* за его «говорливость»
Джабаров назвал угрозы Буданова* провести операцию в Крыму самопиаром
11 марта 2024, 16:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заявление главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* о планах организовать «серьёзную операцию» в Крыму являются самопиаром или блефом. Так считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу», — цитирует РИА Новости Джабарова.

Он также отметил, что для руководителя украинской разведки Буданов* является «очень говорливым». По его словам, руководители спецслужб обычно очень молчаливые и никогда не раскрывают свои планы.

Напомним, Буданов* ранее заявил, что Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом».

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#украина
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#сво
#киев
#пушилин
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Военэксперт Расмуссен обвинил главу МИД Сикорского в провокациях
11 марта 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Военный эксперт, политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил о провокациях главы МИД Польши Радослава Сикорского.
«Сикорский — ещё одна интересная личность, помните, ещё до того, как он оказался на своей должности, когда взорвали трубопровод «Северный поток», он написал «Спасибо, США», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Расмуссен.

По мнению эксперта, если Польша действительно вмешается в украинский конфликт, то это грозит польскому государство потерей всей армии.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину для участия в военных действиях. Он также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об «устрашении Москвы» и отметил, что силы НАТО на Украине не являются чем-то невообразимым».

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#военные
#государство
#польша
#россия
#украина
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Президент Чехии высказался положительно об отправке войск НАТО на Украину
EurActiv: Президент Чехии поддержал идею отправки войск НАТО на Украину
11 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/HStocks

Президент Чехии Петр Павел уверен, что отправка военнослужащих НАТО на Украину не нарушает никаких международных правил при условии, что они не будут участвовать в военных действиях. Своим мнением он поделился в интервью порталу EurActiv.
Президент Чехии высказал мнение, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не должно помешать войскам НАТО, а также гражданским лицам, прибывшим из стран альянса, оказывать помощь в обучении ВСУ. Это даже удобнее, чем когда военнослужащие Украины отправляются на обучение в страны НАТО и Евросоюза.

Петр Павел подчеркнул, что есть четкая разница между проведением обучающих мероприятий и развертыванием военных сил НАТО для участия в российско-украинском военном конфликте.

Президент также добавил, что четко усвоил намерения, озвученные Кремлем: «любой, кто оказывает Украине какую-либо помощь, будет законной мишенью для России».

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#нато
#россия
#украина
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Россия разорвала соглашения с Великобританией о рыболовстве
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыбной ловле
11 марта 2024, 15:02

Фото: istock / Laura Ragsdale

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией, которое разрешало британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море.
«Денонсировать соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в городе Москве 25 мая 1956 года», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Инициатором законопроекта является сам глава государства. Это был ответный шаг на санкции и введение Лондоном пошлин, в том числе на российскую белую рыбу.

Отмечается, что соглашение, в основном, имеет одностороннюю направленность и не приносит РФ дохода. Также уточняется, что денонсация документа не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для российской стороны.

Ранее российский лидер призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#соглашение
#владимир путин
#президент
#море
#рф
#рыба
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Военно-морские учения России, Китая и Ирана стартуют 12 марта
Tasnim: Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Индийском океане
11 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/PetruStan

Военно-морские учения «Морской пояс безопасности - 2024» с участием России, Ирана и Китая начнутся 12 марта в северной части Индийского океана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Целями военно-морских учений трех держав являются усиление безопасности, защита международной морской торговли от пиратов и контрабандистов, обмен тактическим военным опытом в части проведения морских операций.

По сведениям агентства Tasnim, в учениях также примут участие представители вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Пакистана, Омана и ЮАР.

Трехсторонние учения являются продолжением подобных мероприятий, которые уже проводились в прошлом году, и станут основанием для укрепления военного сотрудничества между Россией, Китаем и Ираном.

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#китай
#россия
#иран
#вмф
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США намерены мониторить СМИ в Сербии
11 марта 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Посольство США намерено мониторить СМИ в Сербии.
Для этого уже подыскивается подрядчик, с помощью которого ведомство намерено получить доступ к базе данных с расшифровками основных информационных программ.

«Посольству нужна возможность осуществлять поиск по всеобъемлющей базе данных расшифровок указанных передач по ключевым словам на своё усмотрение, а не в базе данных, составленной из отрывков, относящихся к определённому набору ключевых слов, заданных заранее», — приводит RT уточнение сообщение посольства.

Также сообщается, что США намерены повлиять на снижение явки на предстоящих выборах президента России.

«Администрация Байдена ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на выборах в РФ, сообщает Служба внешней разведки. С подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам России игнорировать выборы», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва расценивает русофобскую риторику официальных лиц США в преддверии президентских выборов как провокацию.

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#сша
#рф
#сми
#сербия
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