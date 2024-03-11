Путин подписал указ о выплате в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в случае гибели гражданского персонала ВС РФ в зоне СВО предусматривается выплата в размере пяти миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в указе идёт речь о гражданском персонале ВС РФ, работниках федеральных госорганов, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП), служащих органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций Федеральной таможенной службы.
В случае гибели этих сотрудников в зоне СВО будет выплачиваться единоразовая выплата в размере пяти миллионов рублей.
Также сотрудникам, получившим увечье, будет выплачено три миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова