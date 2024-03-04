Владимир Путин владеет информацией с фронта, в том числе об уничтожении Abrams

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В числе военных успехов российской армии, о которых было доложено главе государства, значится ликвидация еще одного американского танка Abrams.
«Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.По данным Минобороны РФ, вражескую технику удалось ликвидировать с помощью FPV-дрона «Упырь».
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