Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО.
Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Теперь уголовные дела лиц, призванных на службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ, будут приостановлены на основании награждения этих граждан государственной наградой, увольнения их со службы по состоянию здоровья, возрасту или окончания спецоперации, периода мобилизации или отмены военного положения.
В документе идёт речь о гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, конституционного строя, безопасности государства, а также причастные к террористическим актам, не подпадают под действие этого закона.
Командование воинских частей будет вести контроль за поведением таких граждан. В случае, если в период прохождения службы, они совершат новое преступление, суд назначит им наказание с учётом ранее вынесенного приговора.
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В документе идёт речь о гражданах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, конституционного строя, безопасности государства, а также причастные к террористическим актам, не подпадают под действие этого закона.
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Анастасия Чинкова