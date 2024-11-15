Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа

Владимир Путин и Олаф Шольц
15 ноября состоялся разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олаф Шольц. Такие данные приводит газета Sueddeutsche Zeitung.
«Шольц созванивается с Путиным. Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года. Разговор произошел после долгой подготовки», — пишет издание.Официально данная информация пока не подтверждалась ни одной из сторон.
Агентство Reuters сообщает, что разговор между Путиным и Шольцем длился около часа. Подробности пока не известны. Последний звонок между ними состоялся в декабре 2022 года.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным в пятницу 15 ноября впервые почти за два года.
Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Песков пообещал, что по итогам разговора будет дано официальное сообщение. Он также уточнил, что разговор состоится в районе пяти вечера. Однако, с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.
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