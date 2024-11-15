Путин поговорил с Шольцем по телефону, разговор длился около часа

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш упрекнул Украину в «короткой памяти» в ответ на слова Зеленского о недостаточной поддержки с польской стороны. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24. По его словам, Варшава «делала и продолжает делать все, что возможно».